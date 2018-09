Nuovo innesto per la neonata ASD Atletico Argentina. Sebbene l’organico sia già ampiamente definito e di qualità ottima non si ferma il lavoro del DS Fameli. Oggi ha firmato Mohammed Aroro. Centrocampista classe ’94, nella scorsa stagione ha vestito la maglia del San Bartolomeo Calcio. Il Ds Angelo Fameli commenta: “Ritengo Mohammed un ragazzo che unisce quantità e qualità. Sono convinto che diventerà importante nei meccanismi di squadra e darà un grosso aiuto a tutti”.

