Incidente mortale intorno alle 12.45 13 a Santo Stefano al Mare sulla SS1 Aurelia una Punto grigia condotta da un uomo di mezza età si è schiantata,per cause ancora in fase di ricostruzione, contro un mezzo della Riviera Trasporti che procedeva in direzione contraria.

Nulla da fare per il conducente della Punto nonostante i soccorsi giunti sul posto quasi subito. Tra i passeggeri del mezzo pubblico una decina di contusi.

Aggiornamento : la vittima si chiamava Raffaele Di Gennaro era residente a San Lorenzo al Mare e stava procedendo in direzione Imperia al momento dell’incidente.