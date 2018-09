Incidente mortale intorno alle 13 a Santo Stefano al Mare sulla Statale Aurelia all’altezza di Aregai. Una Fiat Punto grigia condotta da un uomo di 64 anni si è schiantata, per cause ancora in fase di ricostruzione, contro un mezzo della Riviera Trasporti che procedeva in direzione contraria. Per cause in fase di accertamento, la vettura, che viaggiava in direzione Imperia ha invaso la corsia di marcia opposta scontrandosi con il pullman.

Nulla da fare per il conducente della Punto nonostante i soccorsi giunti sul posto quasi subito. Otto passeggeri del mezzo pubblico è rimasta contusa. L’autista del bus e alcuni passeggeri (tra cui una donna incinta) sono stati portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, un’ambulanza della Croce Verde Arma e una della Croce Rossa di Santo Stefano al Mare. A causa delle operazione di soccorso, il traffico sull’Aurelia è stato bloccato per oltre due ore.

Aggiornamento: la vittima si chiamava Raffaele Di Gennaro, era residente a San Lorenzo al Mare e stava procedendo in direzione di Imperia al momento dell’incidente.