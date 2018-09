Ieri pomeriggio a Sanremo i Carabinieri hanno fermato uno straniero su un motorino con targa monegasca. L’uomo, fermato in corso Matuzia, ha improvvisamente abbandonato lo scooter su cui viaggiava ed è scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Saranno svolti accertamenti sul motorino per capire se si tratti di un mezzo rubato o se contenesse materiale “scottante”, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.