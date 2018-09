Ci sono importanti patrimoni dietro le tre idee per il progetto del restyling di Porto Vecchio a Sanremo. In primo luogo ci sono i 14,6 miliardi di dollari dei fratelli inglesi David e Simon Reuben che controllano i due terzi di Cnis Portosole dal Gruppo Cozzi Parodi. C’è poi la cordata dell’imprenditore locale Walter Lagorio. L’uomo chiave è Paolo Vitelli, patron del gruppo nautico Azimut-Benetti con fatturato 850 milioni di euro. C’è infine la famiglia Piras che deve ancora svelare la proposta, la terza in ordine di tempo, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.