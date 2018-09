Grazie a una deroga dell’Uefa, la Lega di Serie A ha posticipato l’orario del recupero di Sampdoria-Fiorentina, match rinviato dopo la tragedia del Ponte Morandi. Si giocherà mercoledì 19 settembre, non più alle 17, ma alle 19, in contemporanea con alcuni match della Champions League. I tifosi doriani avevano protestato per l’orario pomeridiano, che avrebbe reso complicato raggiungere lo stadio in una Genova divisa in due dopo il crollo del ponte.