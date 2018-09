Sabato 15 settembre

Da Bordighera a Sasso

Tra Africa ed Amazzonia a due passi dal mare, escursione pomeridiana a piedi di mezza giornata

Dalla chiesa di Sant’Ampelio si sale a Bordighera Alta, e poi si prosegue andando ad incrociare via Beodo, l’antico acquedotto del XVI secolo che riforniva il paese; dopo un primo tratto tra case e alti muri si entra in un tunnel per poi uscire in un’oasi. Questo è il palmeto del vallone del Sasso, più di 1000 palme da datteri ornano il vallone dando una connotazione decisamente africana che stregò Monet e molti altri, soprattutto ricchi turisti Inglesi.

Il sentiero si snoda, in piano, tra palme, ulivi, mimose ed altre coltivazioni. Il primo tratto è stato completamente restaurato recentemente, e si può arrivare tranquillamente quasi fin sotto l’autostrada. Da qui si sale per un sentierino lungo il torrente fino ad arrivare alla graziosa frazione di Sasso, da dove si domina la vallata.

Il ritorno avverrà su un altro percorso, in buona parte su strada poco trafficata, per poi scendere al punto di partenza.

RITROVO: ore 16,30 a Bordighera, davanti alla chiesa di Sant’Ampelio

DIFFICOLTA’: E Dislivello di 250 m – DURATA: 3 ore circa

Notizie logistiche: spostamento con i propri mezzi – scarpe con una buona suola

Quota: 5 Euro a persona – Prenotazioni a Marco Macchi 3381375423