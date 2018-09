Domenica 16 settembre a Pigna, in Val Nervia, torna alla sua 3a edizione “Una marcia in più”, la marcia non competitiva organizzata dal Comune di Pigna in collaborazione con i volontari della Protezione Civile e l’Unione Sportiva Pignese.

Iscrizioni alle ore 7:30 in Piazza XX Settembre, partenza prevista alle ore 8:30. Il programma prevede un itinerario più lungo per adulti di circa 14 km, con dislivello di 300 metri e punti di ristoro, e un itinerario “mini” di 2 km per bambini, con accompagnamento e animazione. Previsti premi e gadget.

Dopo l’arrivo, possibilità di usufruire di spogliatoi e doccia, a seguire pranzo per tutti gli iscritti.

Quota di partecipazione: € 10,00 (comprensiva di pranzo)

Info: Comune di Pigna – Tel. 0184 241016