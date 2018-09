Esordienti Trofeo Fipap – Spareggio semifinale Centro Incontri-San Biagio 7-3 Centro Incontri in finale contro Cortemilia

Allievi Trofeo Fipap – Spareggio semifinale Canalese-Spec 8-7 Canalese in finale contro Ricca

Pallapugno: i campionati giovanili Juniores Scudetto – Finale Gottasecca-Alta Langa andata venerdì 14 settembre ore 20 a Gottasecca, ritorno domenica 23 settembre a a San Benedetto Belbo in orario da definire (la società Alta Langa comunicherà l’orario d’inizio della gara di ritorno dopo il verdetto del primo spareggio della Serie A)

Lo scudetto rosa è ancora della Gymnasium Albese. La quadretta di Loretta Saglietti va a segno anche nella gara di ritorno a Canale, dopo il successo del Mermet per 9-6. Questa volta le albesi sono ancora più determinate e s’impongono 1-9 con la Canalese di Francesca Moretti.

Sono terminati i play-out della Serie A Trofeo Araldica. La capolista Egea Nocciole Marchisio Cortemilia chiude con una sconfitta a Monastero Bormida: la quadretta di Enrico Parussa (100 partite per lui con la maglia del Cortemilia) pensa già allo spareggio d’accesso alla semifinale con la Tealdo Scotta Alta Langa di Davide Dutto e torna sconfitta 11-5 da Monastero Bormida con la Bioecoshop Bubbio di Andrea Pettavino. A Mondovì vince la 958 Santero Santo Stefano Belbo: 6-11 con l’Acqua S.Bernardo Merlese di Massimo Marcarino, che retrocede in Serie B.

Serie A Trofeo Araldica Play-out – Terza di ritorno Bioecoshop Bubbio-Egea Nocciole Marchisio Cortemilia 11-5 Acqua S.Bernardo Merlese-958 Santero Santo Stefano Belbo 6-11 Verdetti Egea Nocciole Marchisio Cortemilia agli spareggi d’accesso alla semifinale Acqua S.Bernardo Merlese retrocessa in Serie B

Chiusi i play-out della Serie A Trofeo Araldica. In Serie B forfait della Credito Cooperativo Caraglio