Nella foto: alcuni partecipanti dell’edizione dello scorso anno

Sabato 29 Settembre si svolgerà la nona edizione del Memorial Clemente Manfrin, amatissimo e compianto presidente di Anap Confartigianato Imperia (Associazione che tutela e rappresenta gli anziani ed i pensionati di Confartigianato). La giornata “Camminare fa bene” è organizzata dal Cupla, Comitato Unitario Nazionale dei Pensionati dei Lavoratori Autonomi, insieme alle associazioni che compongono la Rete per l’Invecchiamento Attivo.

In programma una passeggiata lungo il Parco Costiero da Sanremo ad Arma di Taggia. L’appuntamento sarà alle ore 9 presso il Piazzale Dapporto della città dei fiori, dietro l’ex stazione ferroviaria, dove alle 10 avverrà la partenza. Ad accogliere i partecipanti all’arrivo ad Arma di Taggia, presso Villa Boselli, sarà un ricco buffet per il quale è richiesto un piccolo contributo di 3 euro.

“Una novità di quest’anno – ha detto Gianni Ghione Presidente del Cupla e di Anap Confartigianato Imperia – sarà la presenza di un complesso, i ‘Come una volta’, che allieterà i presenti con musica dal vivo e la possibilità di ballare. Invitiamo quindi tutti, tesserati e non, a partecipare a questa iniziativa per trascorrere insieme una giornata di allegria e attività fisica all’aria aperta lungo la bellissima pista ciclopedonale affacciata sul mare”. L’obiettivo è infatti quello di stare insieme e di promuovere un corretto stile di vita attivo.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20 settembre telefonando al numero 0183/297148 oppure rivolgendosi alle associazioni che aderiscono alla Rete per l’Invecchiamento Attivo.