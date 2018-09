Un uomo di 49 anni, brandendo una balestra, ha minacciato la direttrice di una scuola primaria e per questo motivo è stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio. E’ accaduto a Tourrette-Levens, una cittadina che si trova 10 km a nord di Nizza, nella vicina Costa Azzurra. La preside era andata incontro all’uomo che si stava comportando in modo strano davanti al cancello di entrata della scuola, all’ora di ricreazione. Il 49enne si è ulteriormente innervosito e ha puntato l’arma verso la direttrice, poi verso i bambini, pronunciando delle minacce. L’uomo era completamente ubriaco, con un tasso alcolico nel sangue di 3.10 grammi per litro.