La Rari Nantes Imperia apre le porte della Cascione a tutti e… GRATUITAMENTE! Passate in Piscina sabato 15 e domenica 16 settembre e scoprirete tutte le grandi novità per la nuova stagione.

Sarà possibile iscriversi alla Scuola Nuoto e sostenere gli Esamini, ma anche ai corsi di Pallanuoto e di Scuola Pallanuoto. Insomma, i grandi marchi di fabbrica sportivi della Rari.

Nel nuovo palinsesto si aggiungerà anche il Corso di SYNCRO per tutti coloro che vorranno cominciare a prendere confidenza con questo sport: una novità assoluta per la Piscina Cascione!

Inoltre, verrà completamente rinnovato il settore FITNESS con l’introduzione in vasca del MUSICTRIATHLON, dell’AQUALATES (altre novità assolute!) e il ritorno dell’AQUAZUMBA!

Verrà riaperta al pubblico anche la PALESTRA e con essa cominceranno nuovi corsi: PILATES e MOBILITY!

Insomma, devi proprio venirci a trovare e scoprirne di più!

E se ti iscriverai al Bisettimanale di Scuola Nuoto, ti sconteremo 10 Euro e ti omaggeremo di 3 ingressi in Piscina e di 20 dispositivi Doccia/Phon!

La nuova stagione ti aspetta, non perderti nemmeno un attimo dei #momentiRari!

Rari Nantes Imperia