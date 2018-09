La Procura di Imperia sta conducendo un’inchiesta sugli insulti via Facebook a Marco Scajola che vede indagati Lucia Scajola e Paolo Petrucci, entrambi 37enni ed entrambi cugini di Marco. Lunedì 17 la Polizia estrapolerà i dati da cellulari, tablet e computer sequestrati ai due indagati. Il presunto motivo degli insulti, pubblicati su Facebook tramite il falso profilo a nome di Sergio Gazzano, è la decisione di Marco Scajola, Antonella Ranise e Piera Poillucci di sostenere la candidatura di Luca Lanteri e non di Claudio Scajola, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.