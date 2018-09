Il 25 settembre si terrà l’incidente probatorio per il crollo del ponte Morandi, avvenuto lo scorso 14 agosto causando la morte di 43 persone. Servirà soltanto a consentire le operazioni di rimozione e catalogazione dei detriti e per l’abbattimento dei monconi. Sarà poi fissato un altro incidente probatorio per stabilire le cause del crollo. Il gip Nadia Nutini ha mandato l’avviso ai 20 indagati e alle 145 parti civili. Sono stati nominati tre periti: il professor Gianpaolo Rosati del Politecnico di Milano, il professor Massimo Losa dell’Università di Pisa e il professore Bernhard Elsener, dell’ateneo di Zurigo.