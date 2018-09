Venerdì 14 settembre, ad un mese di distanza dal crollo del Ponte Morandi a Genova, diverse iniziative congiunte del Presidente della Regione e del Sindaco della Città Metropolitana commemoreranno e ricorderanno le vittime del tragico evento.

Alle ore 11:36, momento del crollo, Genova si fermerà e i genovesi scenderanno in silenzio in strada, mentre saranno ammainate tutte le bandiere e le sirene del porto suoneranno unitamente alle campane delle chiese. Alle ore 17:30 si terrà un incontro pubblico in Piazza De Ferrari.