Lunga telefonata di chiarimento nella notte tra il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul Decreto Genova. Il premier ha spiegato al governatore i principali contenuti del provvedimento che vorrebbe portare nel pomeriggio durante il Consiglio dei Ministri. Toti ha fatto alcune osservazioni che sono state ascoltate dal presidente Conte. I contatti tra piazza De Ferrari e Palazzo Chigi proseguiranno fino all’ultimo per limare i dettagli di un provvedimento che nessuno ha intenzione di ritardare per il bene della città.

