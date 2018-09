L’ASD Atletico Argentina comunica di aver tesserato il calciatore Andrea Meo. Giovane classe 2001 andrà ad offrire un’alternativa in più a Mister Stecca in vista dei prossimi impegni.

Il Ds Fameli sottolinea: “Si tratta di un innesto giovane e di qualità. Rappresenta uno degli ultimi ritocchi alla squadra”. Meo sarà già a disposizione per la trasferta di coppa Liguria di domenica 16 settembre alle 20.45 contro il S.Filippo Neri.