Oggu Sindaco e la Giunta Comunale di Bordighera hanno assegnato una quota dell’indennità di carica, di 600 euro alla Banda Musicale Borghetto San Nicolò – Città di Bordighera, mediante consegna di un assegno alla sua Presidente, Tiziana Sasso. La cifra assegnata verrà utilizzata per l’acquisto di nuovi strumenti musicali da utilizzare durante i corsi di musica per bambini.

