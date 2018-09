“Regione Liguria ha già stanziato risorse maggiori rispetto a quanto messo a disposizione dal precedente governo Pd, che per altro è intervenuto con il ‘pannicello caldo’ dei crediti d’imposta, misura che riteniamo assolutamente insufficiente a sostenere e sviluppare le piccole e medie imprese della Zona franca di Ventimiglia”. Lo dichiara l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti che risponde al consigliere regionale Giovanni Barbagallo sulla Zfu di Ventimiglia, oggetto di un’interrogazione in aula da parte dello stesso esponente del Pd. “Ricordo – dice l’assessore Benveduti – che Regione Liguria ha attivato 5 milioni di euro di fondi Por Fesr contro i 4,6 milioni stanziati, neppure tutti subito, dal precedente governo, che si è limitato ai crediti di imposta che, sappiamo bene, per chi fa impresa, non risolvono il problema della liquidità. Dei fondi Por Fesr attivati dalla Regione Liguria per la Zona franca – spiega Benveduti – 4 milioni serviranno al sostegno delle attività produttive esistenti, micro, piccole imprese e professionisti; 1 milione per il supporto alla creazione di nuove imprese e altre risorse saranno attivate con un sistema di premialità riservato alle micro e piccole imprese di Ventimiglia attraverso gli accordi di localizzazione del patto dello sviluppo imprenditoriale. Inoltre, proprio per calibrare al meglio il bando sulle reali esigenze del tessuto economico locale abbiamo attivato un tavolo di lavoro costituito da enti locali,Camera di commercio, associazioni di categoria e ministeri competenti con l’obiettivo preciso di massimizzare l’efficacia dell’intervento pubblico: a valle del tavolo di lavoro, nel 2019 potremo procedere all’apertura del bando rivolto alle imprese della Zona franca di Ventimiglia”.

