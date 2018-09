Ventimiglia Conferenza Capigruppo sulle difficoltà economiche di Aiga e vicende processuali

Unico rappresentante delle opposizioni la Consigliera Silvia Malivindi del Movimento Cinque Stelle che dichiara “Personalmente in quanto unico consigliere di opposizione tengo dapprima a mostrare il mio disappunto sul fatto di coinvolgere i capigruppo solo quando si è giunti quasi alla fine della vicenda. Sono più di 4 anni che in Consiglio comunale la minoranza parla di Aiga e del subentro di Rivieracque, feci anche una raccolta firme in occasione degli aumenti tariffari. Finora Aiga si era rapportata unicamente con il Sindaco e/o la Giunta mentre adesso ci viene chiesta una scelta politica su una questione che ritengo più che altro processuale.

L’unico indirizzo politico che poteva contare davvero in questa vicenda era semmai la posizione di Ioculano nelle conferenze dei sindaci in ordine al conferimento a Rivieracque; lì c’era da prendere una posizione politica anche attraverso il Consiglio comunale e non in questa fase di agonia e/o eutanasia.

Ora non solo il Consorzio è a rischio ma, forse con sorpresa di qualcuno, la situazione sembra ai limiti anche per la partecipata che sta gestendo il servizio.

Francamente ciò che mi importa è che venga mantenuto il servizio alla cittadinanza, per il resto i giochi sono stati fatti quasi del tutto e le scelte politiche sono già state prese. Ora direi che si può solo “tirare a campare” a prescindere dalla strategia processuale che verrà scelta”.