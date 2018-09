A Ventimiglia AIGA Spa comunica che, per ragioni riorganizzative indeferibili, a decorrere dal 17 settembre incluso gli sportelli di AIGA Spa saranno aperti al pubblico con questo orario: GIORNO ORARIO Lunedì 10:30 – 12:30 Martedì CHIUSO Mercoledì 10:30 – 12:30 Giovedì CHIUSO Venerdì 10:30 – 12:30 Sabato CHIUSO Domenica CHIUSO Ogni eventuale variazione sarà oggetto di successiva comunicazione.

