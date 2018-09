Ritrovo: ore 17,30 davanti all’entrata del Museo del Fiore ( parco Villa Ormond accanto al laghetto dei cigni) Percorso a piedi di circa 1 km, durata 1 ora 30’ Quota di partecipazione 5 euro ( incluso ingresso Museo del Fiore), fino a 15 anni gratis Per informazioni chiamare: Liguria da Scoprire, Marco Macchi 338 1375423

Venerdì 14 Settembre Alla scoperta dei Parchi di Sanremo e del Museo del Fiore Accompagnati da una guida ambientale, coautore di un libro sugli alberi della Riviera dei Fiori, si andrà alla scoperta dei parchi di Sanremo, un lussureggiante scrigno con una eccezionale presenza di alberi esotici monumentali; enormi Ficus della Baia di Moreton, palme altissime, grandi araucarie ed altro. Si partirà dai giardini della nuova stazione ferroviaria, per proseguire nel parco di Villa Zirio, nei giardini di Palazzo Bellevue e giungere nel grande parco di Villa Ormond (uno dei Grandi Giardini Italiani). Si parlerà di ville, di parchi e giardini, di botanici, del grande valore degli alberi monumentali e dell’importanza del nostro patrimonio arboricolo e forestale. Visiteremo anche il nuovo Museo del Fiore.

