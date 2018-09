Il Consiglio comunale di Sanremo è convocato in adunanza ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in Corso Cavallotti 59, per martedì 18 settembre, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 19.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) INTERPELLANZE, INTERROGAZIONI ED ORDINI DEL GIORNO

2) APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE DEL 30.07.2018 DAL N. 55 AL N. 60

3) COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE EX ART. 166, 2° COMMA, DEL T.U.E.L. DI CUI AL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II., DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 198 DEL 4 SETTEMBRE 2018

4) SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE, AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE – SERVIZIO PATRIMONIOEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – CONVENZIONE CON ARTE IMPERIA PER L’AFFIDAMENTO DI FUNZIONI DI COMPETENZA COMUNALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONE LIGURIA N.10/2004 PROP. N. 76/2018

5) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI – SERVIZIO RAGIONERIA. RATIFICA DELLA VARIAZIONE DI BILANCIO ADOTTATA EX ART. 175, COMMA 4 DEL T.U.E.L. DALLA GIUNTA COMUNALE CON PROPRIO ATTO N. 195 DEL 4 SETTEMBRE 2018 (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N. 82/2018

6) SETTORE SERVIZI FINANZIARI, CONTROLLO DI GESTIONE E TRIBUTI – SERVIZIO RAGIONERIA NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI SANREMO PER IL TRIENNIO 2018-2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 16 CO. 25 DEL D.L. 138/2011 CONVERTITO IN L. 148/2011. (SI PROPONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE) PROP. N. 83/2018