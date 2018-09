La società “Portosole” ha proposto al Comune di Sanremo una serie di variazioni per aggiudicarsi la realizzazione del restyling di Porto Vecchio. Un porto più ordinato, senza barriere che ostacolino l’accesso o la vista del mare, posteggi di contorno anche interrati per restituire gli spazi ai pedoni (davanti a Capitaneria e Permare), via Nazario Sauro che diventa tutta pedonale, i nuovi baretti ridisegnati con un frontemare sulle barche. L’investimento è di 43 milioni di euro, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.