Terza passeggiata tra i santuari dal Santuario della Maddalena al Santuario dei Piani tra vecchi sentieri e mulattiere. Un giro suggestivo nella natura del nostro entroterra che intreccia sport, fede, arte e conoscenza del nostro territorio in compagnia Partecipazione gratuita. Consigliate scarpe da trekking e scorta di acqua. Pranzo ai sacco o pranzo economico per chi avrà prenotato.

Lunghezza del percorso 30 km. Ritorno con un pulmino. Prenotazioni e informazioni numero 3347980872

Programma: Ore 8.00 ritrovo al Santuario della Maddalena

Ore 8.1S partenza per il Santuario della Madonna della Neve.

Ore 10.00 circa arrivo a Villa Guardia e visita del Cenacolo e dell’Oratorio S.Carlo Borromeo di recente riapertura.

Ore 10.20 partenza per il Santuario di Montegrazíe

Ore 12.00 circa arrivo a Montegrazie visita del Santuario e piccola pausa.

Ore 12.30 partenza per il Santuario della Madonna dei Piani.

Ore 14.00 circa arrivo ai Piani di Imperia, pranzo economico per chi avrà prenotato oppure pranzo al sacco.

Ore 15.45 circa ritorno verso il Santuario della Maddalena con pulmino.

Organizzato dalla Associazione Madonna della Neve per il Cenacolo di Villa Guardia.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi tipo di infortunio.