Sarà un altro week-end firmato Rari Nantes Imperia: alla Piscina Cascione, sabato e domenica, arrivano gli Open Days!

Potrete vivere la piscina a 360° e tutto GRATUITAMENTE: dal nuoto libero alle dimostrazioni di fitness, passando per gli Esamini di Scuola Nuoto.

Presenteremo le tantissime novità per la nuova stagione: un Fitness completamente rinnovato con l’introduzione del Pilates, di Mobility, dell’AquaZumba e del Music Triathlon ma anche la riapertura al pubblico della Palestra. Inoltre, la Rari proporrà una finestra diversa: verrà avviato un Corso di Syncro!

E poi i nostri marchi di fabbrica: la Scuola Nuoto, il Nuoto e la Pallanuoto!

Ma non ci fermiamo qua perché se ti iscrivi in questi due giorni avrai tantissimi sconti e scoprirai altre novità: la Rari viene incontro alle famiglie con i pacchetti ‘Open Week’ e il ‘Fuori-Tutto’ sul materiale Jaked, soltanto per il fine settimana!

Insomma, viene a scoprire un nuovo mondo alla Cascione! La Rari ti aspetta!

Rari Nantes Imperia