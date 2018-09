Oggi, mercoledì 12 settembre, plein aire di pittura a Pieve di Teco ospiti del Sindaco Alessandro Alessandri saranno le pittrici russe del progetto internazionale “Alla scoperta dell’Italia – Perinaldo” le vie della ridente località’ della Valle Arroscia, alla manifestazione è presente il sindaco di Perinaldo che condivide col collega, Alessandro Alessandri, questa manifestazione artistica creata da Elena Buzhurina per magnificare le bellezze del nostro entroterra. In questo momento, vengono conosciuti, attraverso filmati pubblicizzati in Russia, che saranno veicolo di nuove visite auspicando una presenza turistica russa sempre maggiore, che potrà’ sicuramente gradire la scoperta della nostra storia millenaria e della qualità’ offerta dalla nostra enogastronomia, di cui l’entroterra della Valle Arroscia e’ ricca.

L’Associazione Liguria Russia invita a partecipare per vedere ed apprezzare la bellezza dei quadri che saranno realizzati. E’ una giornata di festa, di condivisione e di cultura, grazie alla avvedutezza dei nostri sindaci che operano affinché la nostra terra sia conosciuta ed apprezzata.

Le pittrici del progetto invadono la citta’ di Pieve di Teco, ma, niente paura l’invasione di una pacifica e vicendevole conoscenza, affinche’ tra i popoli possano nascere un sentimento di pace e rispetto, grazie naturalmente a due Sindaci Avveduti ed illuminati: il Sindaco Alessandro Alessandri e Francesco Gugliemi.