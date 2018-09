Procura e Polizia postale di Imperia hanno aperto un’inchiesta su un profilo Facebook fittizio “Sergio Gazzano” che aveva pubblicato frasi offensive contro Antonello Ranise, Marco Scajola e Piera Poillucci, legati alla candidatura di Luca Lanteri in opposizione a Claudio Scajola. Per la Polizia, dietro ci sarebbero Lucia Scajola, figlia di Claudio, e Paolo Petrucci. Sono stati sequestrati due cellulari e un I-pad a Petrucci ed i contenuti del cellulare della Scajola sono stati “clonati”. “Il presunto coinvolgimento di Lucia e Paolo? Come se avessi ricevuto una doppia pugnalata” dice Marco Scajola. “La campagna elettorale è finita 3 mesi fa. Non ho mai sopportato il ribaltamento delle frittate” dice Lucia a Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.