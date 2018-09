Il 98% dei bambini iscritti agli asili nido o alle scuole dell’infanzia in provincia di Imperia è in regola col calendario vaccinale. Effetto del doppio sollecito inviato dalle autorità sanitarie alle famiglie e l’incrocio dei dati fra scuole e Asl. Su 19.000 iscritti all’anagrafe vaccinale fra i 6 e i 16 anni, all’avvio dello scorso anno scolastico non erano in regola 6500 allievi contro i 1500 di quest’anno. Fra uno e 6 anni ci sono solo 150 bambini non in regola, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.