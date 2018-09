Ad Imperia un vasto incendio si è sviluppato nel corso del pomeriggio in regione Panegai, sopra Costa d’Oneglia, a Imperia. Le fiamme, a causa del vento, si sono anche avvicinate ad alcune case, ma per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati. Per spegnere l’incendio è stato fondamentale l’intervento di Vigili del Fuoco e Protezione Civile.