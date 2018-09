Dal 17 settembre entrerà in vigore l’orario invernale della Biblioteca Civica di Bordighera. Orario invernale dal 17 settembre a maggio: Lunedì dalle 15.00 alle 18.00; Martedì, Mercoledì, Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00; Venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

