Per il Circolo Velico Ventimigliese, il giusto coronamento di una stagione piena di trasferte

Emanuele Vogel, Emma Bogliolo, Anna Nocella, Elisa Damiano,!Simone Lorenzi e Bianca Boeri hanno ben figurato in tutte le cinque prove svolte, nell’ambito delle quali gli equipaggi Lorenzo Vassallo – Giorgio Finke e Filippo Lorenzi – Matilde Piombo sono saliti sul podio ottenendo rispettivamente il secondo posto “L’Equipe Evo” e il terzo posto “L’Equipe U12”, allenati da Giovanni Manara e Alessio Lorenzi.

Oltre alla squadra 29er, formata da Maria Sole Serecchia e Lorenzo Soncin, il CVV ha partecipato all eccezionale kermesse che ha contato più di 300 equipaggi, con 4 barche “L’Equipe”.

Grande partecipazione delle squadre del Circolo Velico Ventimigliese ai Campionati Nazionali Giovanili in doppia, svoltisi a Loano tra giovedì 6 e domenica 9 settembre 2018.