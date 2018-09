A Ventimiglia una persecuzione sarebbe stata attuata da un 49enne, processato per stalking. Ha tormentato la sua ex compagna, con l’idea di obbligarla a tornare con lui, ma anche di diffamarla, creando a nome della donna due falsi profili su Facebook e su Badoo. Sarebbe riuscito anche a entrare nella pagina Inps della ex per scoprire quale lavoro stesse svolgendo e rintracciarla. Su Facebook e Badoo l’uomo avrebbe pubblicato numerose foto della ex, rispondendo ai commenti di numerosi uomini, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.