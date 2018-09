Lo Sportello Informativo SPIN svolge la sua attività, iniziata nel 2004, a Ventimiglia e Sanremo. E’ coordinato dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E ), Ministero della Giustizia, Sede di servizio di Imperia, Viale Matteotti 50, Tel. 0183509818.

E’ finanziato dalla Regione Liguria, Assessorato alle Politiche Sociosanitarie, Progetto “La rete che unisce”.

E’ rivolto a persone detenute ed ex detenute, a coloro che hanno problemi di giustizia, a persone libere in attesa di scontare una condanna, ai familiari dei detenuti, ai servizi del territorio.

E’ realizzato da volontari e operatori di associazioni e cooperative della provincia di Imperia (ARCI, Centro di solidarietà L’Ancora, Associazione Mappamondo

Cosa offre informazioni su: richiesta di gratuito patrocinio, richiesta di misure alternative alla detenzione, istanze di remissione del debito e indulto, servizi presenti sul territorio (servizi sociali e sanitari, centri per l’impiego), dove e come aggiornare i documenti di lavoro, di identità, il permesso di soggiorno, strutture di ospitalità notturna, servizio mensa gratuito.

VENTIMIGLIA

Martedì Dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Piazza XX Settembre Presso Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia

Tel. 3277112188

Email:

spin.imperia@gmail.com

SANREMO

Lunedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30

Corso Garibaldi 20 Presso Centro Solidarietà L’Ancora

Tel. 0184505256

in orario sportello