Oggi sul Monte di Portofino una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria attivata intorno alle 14.30 è partita per raggiungere una donna con un trauma alla caviglia sul sentiero che da Pietre Strette porta a San Fruttuoso di Camogli. A dieci minuti di cammino da Pietre Strette, dove si è fermata l’ambulanza dei volontari di Ruta, è stata individuata la signora irlandese in compagnia delle due figlie con una probabile frattura della caviglia sinistra. Insieme alla Croce Verde di Camogli ed ai Vigili del Fuoco di Rapallo è stata stabilizzato l’arto della donna. Nel frattempo la centrale dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto l’elicottero, con medico del 118, che ha trasferito la donna al pronto soccorso del Policlinico San Martino. Le due figlie della signora sono state accompagnate al B&B di Camogli dove soggiornano, dalla squadra del Soccorso Alpino.

