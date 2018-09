Stamani, al largo di Capo Verde a Sanremo, un uomo dall’apparente età di 65 anni, di cui al momento non si conosce l’identità, è stato trovato senza vita in mare. La salma è stata recuperata dagli uomini della Guardia Costiera di Sanremo con la motovedetta CP 2110.

