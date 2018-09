Dopo l’apertura del concerto degli Abba Celebration al Teatro del Casino (stracolmo di fiori messi a disposizione dal Mercati dei Fiori di Sanremo) è stato definito anche il Cast artistico per il Teatro Ariston di sabato 15 settembre prossimo: sarà dunque il duo Jalisse infatti ad aprire lo spettacolo nel teatro del Festival di Sanremo, “Gran Galà della Canzone Napoletana”, preceduti dai tre vincitori del primo concorso nazionale SanremoCantaNapoli che si sta svolgendo nelle serate precedenti al Teatro dell’Opera del Casino Municipale.

Una festa partenopea alla quale interverranno artisti di altissimo livello come Miranda Martino, che ritorna a Sanremo dopo circa trent’anni, e dopo aver scritto un libro choc della sua vita, alla bravissima Irene Fargo, all’affascinante Pietra Montecorvino, e poi all’eclettico Gianni Nazzaro, al cantautore ligure Franco Fasano, Lisa (che ritorna sul palco dell’Ariston) e Mario Maglione che, dicono, essere l’erede artistico di Roberto Murolo; tutto questo presentato da Massimo Proietto e dal noto personaggio della Tv, Dario Salvatori di Rai Uno, che si avvalgono della collaborazione delle Gemelle della Danza Italiana, Ginevra e Virginia De Masi, allieve ballerine del San Carlo di Napoli.

Due ore e mezzo di un grandioso spettacolo sotto la direzione artistica del giornalista torinese Ilio Masprone: una prima assoluta per la Città dei Fiori e della Musica, come ama ripetere sovente il Sindaco Alberto Biancheri. La serata, come le precedenti della casa da gioco, saranno trasmessa da Retecapri e Telecapri.

I biglietti sono disponibili presso la cassa del teatro Ariston 0184 506060, tutti i giorni dalle 17.00 alle 21.00. Acquisto on line disponibile sul sito www.aristonsanremo.com cliccando sul bottone nella home page dedicato alla manifestazione.