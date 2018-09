A San Lorenzo al Mare, un uomo di 75 anni, originario di Padova, ma residente nel ponente ligure, è morto dopo essere stato colpito da un malore mentre stava nuotando nello specchio di mare davanti alla spiaggia libera “Baia delle Vele” nei pressi del porto. L’uomo era andato in spiaggia con la moglie, poi si è immerso in mare per fare una nuotata quando un improvviso malore gli è stato purtroppo fatale, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.