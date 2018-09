Il 15 settembre tutti insieme a far festa sul tatami.

Allo Judo Club Ventimiglia si festeggerà la riapertura dei corsi e si presenteranno le attività sportive per la stagione 2018/2019

Dopo il grandioso avvio della stagione agonistica con gli atleti Iamundo e Pappalardo convocati rispettivamente nella Squadra Nazionale e nella Rappresentativa Regionale, lo Judo Club Ventimiglia si prepara a mettere in campo una nuova speciale iniziativa.

Infatti, sabato 15 settembre alle ore 17.30 presso la palestra di Via Vittorio Veneto n° 36 si terrà la festa che segnerà ufficialmente la riapertura dei corsi per la stagione sportiva 2018/2019.

Filo conduttore dell’avvenimento saranno i judoka di ieri, di oggi e di domani…. Tutti coloro, giovani e meno giovani, che hanno fatto parte della storia dello Judo Club Ventimiglia in questi 48 anni di vita sono invitati a partecipare all’evento per condividere insieme ricordi e bei momenti e trascorrere un pomeriggio insieme ai judoka di oggi ma anche a quelli di domani. Nel senso che l’accesso al tatami sarà libero e tutti quelli che vorranno potranno provare gratuitamente la disciplina olimpica dello Judo.

Ma sabato 15 sarà anche il momento per presentare ufficialmente le proposte sportive dello Judo Club Ventimiglia per il 2018/2019.

Oltre allo Judo che, come da tradizione, offrirà corsi per tutti e per tutte le età, verranno introdotte delle importanti novità. Infatti la famiglia dello Judo Club Ventimiglia cresce e accoglie le discipline del Karate e del Brazilian Jiu Jitsu.

Il Karate, che avrà un corso per bambini e ragazzi, sarà svolto in collaborazione con l’Associazione Sportiva Karate Wado Ryu di Camporosso ed affidato agli insegnanti Francesco Ciccia e Paolo Conte, ovviamente sotto l’egida della FIJLKAM, la Federazione ufficiale in Italia per quello che riguarda gli sport olimpici Judo e Karate.

Il Brazilian Jiu Jitsu, che avrà un corso per adulti, sarà svolto in collaborazione con l’Associazione Sportiva Tribe di Imperia ed affidato agli insegnanti William Aschero e Niccolò De Paolo.

Quindi per tutti gli appassionati di arti marziali l’appuntamento è fissato per sabato 15 settembre 2018 alle ore 17.30 per assistere a dimostrazioni oppure salire sul tatami e provare gratuitamente le discipline di Judo, Karate e Brazilian Jiu Jitsu e, perché no, ritrovare amici di vecchia data con i quali si è condiviso felicemente un percorso di vita sportiva.