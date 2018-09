Il finlandese Kimi Raikkonen lascerà la Ferrari al termine della stagione 2018, per andare alla Sauber, che lo ha ingaggiato per due stagioni. La Scuderia Ferrari comunica che, nella prossima stagione agonistica di Formula 1, Charles Leclerc affiancherà Sebastian Vettel nel ruolo di pilota ufficiale.

