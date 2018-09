I militari della Forestale di Montebruno hanno individuato un allevamento abusivo di cani a Ronco Scrivia il cui titolare ha ricevuto 6 sanzioni amministrative. L’uomo era stato trovato in possesso di alcuni cuccioli maltesi e chihuahua di 4 mesi di età, privi di microchip, non iscritti all’Anagrafe Canina Regionale Liguria e senza certificazioni veterinarie. L’uomo, privo di qualsiasi autorizzazione igienico-sanitaria necessaria, vendeva i cani online su un notissimo sito di e-commerce.

