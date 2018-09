La Guardia Costiera ha recuperato ieri pomeriggio il corpo di un extracomunitario in mare nei pressi del Porto di Ventimiglia. Il corpo dell’uomo era incastrato a 3 metri di profondità vicino alla diga foranea del porto. In questo momento l’ipotesi più seguita è quella della caduta accidentale e annegamento. L’allarme è stato dato ieri alle 13 circa dal bagnino di un vicino stabilimento.

