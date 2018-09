A Ventimiglia un gruppo di 34 eritrei sbarcati dalla nave “Diciotti” sono stati riconosciuti dalla Polizia mentre viaggiavano verso il Campo Roja, centro gestito dalla Croce rossa da dove gli immigrati cercano di andare in Francia. I 34 facevano parte di un gruppo di 51 persone: viaggiavano su un pullman noleggiato dalla “Baobab Experience” di Roma ed erano accompagnati da 4 operatori. Negli ultimi giorni, sempre a Ventimiglia, erano stati riconosciuti dalle forze dell’ordine 21 eritrei che erano a bordo della Diciotti, ma al momento solo 3 sarebbero rimasti sul posto.

