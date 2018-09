Un settembre estremamente ricco e importante per lo Yacht Club Sanremo, con due settimane di regate di altissimo livello ed altrettanto tasso di spettacolarità.

Si inizia l’11 settembre con il “Paul & Shark Sanremo Dragon Grand Prix”. Una classe, quella dei Dragoni, ormai affezionata alle acque del nostro golfo: oltre alla tradizionale regata di Marzo ha chiesto al Club di organizzare una delle cinque tappe Grand Prix che si svolgono nel mondo e che determineranno la classifica finale.

La tappa sanremese assume un’importanza ancora più rilevante in quanto, essendo l’ultima, determinerà il vincitore della Ranking List Mondiale. Quasi 50 le barche attese da molti paesi, compresi Australia e Giappone, a sentenziare l’importanza dell’evento.

Grandissimi i nomi che si daranno battaglia in acqua, come l’asso di Coppa America Peter Gilmoure, l’australiano Andy Beadsworth, l’ucraino Braslavets e cosi’ via, fino all’atleta dello Yacht Club Sanremo Diego Negri recentissimamente insignito della medaglia d’argento al Valore Sportivo.

Dopo una brevissima pausa sarà la volta dei 15 Metri Stazza Internazionale, splendide regine lunghe 30 metri e costruite nel primo decennio del 1900.

Queste splendide barche regateranno nelle nostre acque con i loro straordinari armatori, personaggi da favola del gotha mondiale.

Tuiga dello Yacht Club di Monaco sarà timonata da Pierre Casiraghi e coadiuvato alla tattica dal Presidente dello YC Sanremo Beppe Zaoli,

Lady Anne del Banchiere ed Editore Spagnolo Botin; Mariska e Hispania, che fu del Re Alfonso XIII.

Queste splendide regine daranno vita ad avvincenti regate donando uno spettacolo di eleganza difficilmente eguagliabile nel mondo della nautica. Queste manifestazioni, che fanno dello Yacht Club Sanremo uno dei più prestigiosi e attivi Club del mondo, non potrebbero essere realizzate senza la preziosa collaborazione del Comune di Sanremo ed il valido sostegno di prestigiose aziende della zona come Abate Gioielli, Royal Hotel, il gruppo Cozzi Parodi, un gruppo di eccellenze che accompagnano l’attività sportiva , permettendo ai giovani di primeggiare sui campi di regata di tutto il mondo e portando importanti presenze turistiche di alto livello tutto l’anno nella Città dei Fiori.