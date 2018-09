E’ in programma sabato nel pomeriggio (ore 18:00, presso la sede del Banchéro, a Taggia, via Soleri 12) l’evento di presentazione dei corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti, nonché gli stage di perfezionamento, dell’anno accademico 2018-2019 di “Officina”, il cuore pulsante del Banchéro. Nel corso dell’incontro con i genitori, gli appassionati, gli amici, verranno svelati anche i nomi dei docenti degli stage di perfezionamento, per partecipare ai quali non è necessario essere attori, né aver già partecipato ai corsi. E’ sufficiente la voglia di mettersi in gioco.

Contestualmente, verrà presentato anche il programma del laboratorio di scrittura espressiva, condotto da Gianni Cascone.

I corsi si svolgeranno a partire dal mese di ottobre, sia presso la sede di Taggia che al Palazzo del Parco di Bordighera.

A seguire, prima del brinidisi augurale con tutti gli intervenuti, una piccola performance a cura dei partecipanti ai Corsi degli anni precedenti.

I saggi finali sono previsti a maggio del 2019.