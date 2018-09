Giovedì 13 settembre a Perinaldo il Sindaco Francesco Guglielmi ospiterà il Console Generale della Federazione Russa reggente del Consolato di Genova Nervi, Marat Pavlov, che visiterà’ il paese ove stanno affrescando le mura medioevali 5 quotate pittrici russe inserite nel progetto internazionale “Alla scoperta dell’Italia Perinaldo 2018” , che e’ iniziata il 5 settembre e finirà’ il 16 settembre. Il Console Generale ospite a Perinaldo potrà’ godere dello splendido paesaggio apprezzato anche dal pittore Monet, visiterà’ l’osservatorio intitolato all’illustre scienziato Cassini, porterà’ il saluto alle sue concittadine impegnate in questa importante prova artistica che abbellirà la cittadina di Perinaldo facendola conoscere ulteriormente per le sue peculiarità’ naturalistiche. Il Console visiterà i tipici carruggi liguri le splendide chiese e la mostra d’arte organizzata dalla pittrice internazionale Elena Buzhurina che assieme al Sindaco Guglielmi è la fautrice di questa manifestazione.

