Una cinquantina di migranti è stata trasportata con un pullman da Roma a Ventimiglia. L’iniziativa sarebbe partita da un’associazione umanitaria. È la prima volta che succede e la cosa ha preso in contropiede un po’ tutti: Prefettura, Croce Rossa e Comune.

