La ripresa dell’attività agonistica dopo la pausa estiva ha visto due atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia impegnati in una gara di grande rilevanza: il Torneo Internazionale a squadre Kenshiro Abbe che si è svolto a Cogoleto, organizzato dalla Società Budo Semmon Gakko di Genova. Alla gara hanno partecipato

45 squadre, tra cadetti e juniores/seniores, maschili e femminili, provenienti da gran parte delle Regioni italiane, dalla Francia e, novità di quest’anno, anche dal Giappone. Infatti ha partecipato la squadra della Keio University di Tokyo.

Lorenzo Rossi ha gareggiato nella Rappresentativa Ligure Cadetti Maschili, mentre Samuele Della Torre ha gareggiato in prestito alla squadra JU/SE del Budo Semmon Gakko. Entrambi hanno condotto un’ ottima gara, contribuendo con i propri incontri vittoriosi a portare le due squadre ai primi posti delle classifiche.

Gli Insegnanti Tecnici del Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d., il Maestro Benemerito Alberto Ferrigno e l’ Istruttore Alessio Ferrigno che segue costantemente la preparazione degli agonisti, sono molto soddisfatti per questo esordio nell’attività del secondo semestre: “Siamo molto contenti, perchè il lavoro fatto durante l’ estate ha dato i suoi frutti. Questo è il primo impegno dopo la ripresa ufficiale ed è un’iniezione di ottimismo”. Ora continueremo per essere pronti ad affrontare tutti gli impegni che un calendario veramente consistente ci ha preparato”.