È stata firmata nei giorni scorsi a Imperia la convenzione tra il Comune e la FIT per il pagamento delle sanzioni per le infrazioni al Codice della Strada presso i tabaccai. Un’iniziativa volta a garantire una capillarità e una flessibilità di orario d’esercizio che potranno senz’altro agevolare le esigenze dei cittadini. L’accordo non prevede oneri economici per il Comune.

La FIT si avvarrà della partecipata al 100% Novares, società abilitata ad effettuare attività di riscossione delle Entrate degli Enti Locali. A siglare la convenzione sono stati il sindaco di Imperia Claudio Scajola, il presidente nazionale FIT Giovanni Risso e l’amministratore delegato di Novares Pierangelo Pettinari.

A seguito della firma della convenzione è già iniziata la fase tecnica che permetterà a breve di aggiornare i sistemi informatici e di avviare ufficialmente il pagamento delle multe presso tutte le tabaccherie sul territorio Nazionale.