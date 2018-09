Ieri sera alle 21.45 il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento di ricerca dispersi sul Monte di Portofino. Due donne di 43 e 46 anni ed una bambina di 3 anni di Novi Ligure sono state colte dall’oscurità sul sentiero San Fruttuoso-Cala dell’Oro-San Rocco. Erano partite alle 17 da San Fruttuoso dirette a Camogli senza equipaggiamento adeguato e sbagliando il sentiero. Hanno potuto chiamare il soccorso solo quando hanno ripreso il segnale del cellulare, sul quel tratto del monte il telefono prende solo a tratti. Sono state raggiunte dal Soccorso Alpino e dai Vigili del Fuoco di Rapallo, tra il passo del Bacio e Batterie. Molto affaticate e provate sono state accompagnate a San Rocco. La bambina è stata precauzionalmente trasferita al Pronto Soccorso del Gaslini con ambulanza dei Volontari del Soccorso di Ruta.

